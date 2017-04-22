Массовая проверка водителей на пресечение фактов управления ТС в пьяном виде пройдет в Нижнем Тагиле

Сотрудники отдела ГИБДД проведут на дорогах Нижнего Тагила трехдневный рейд по выявлению фактов управления транспортного средства в нетрезвом виде. Методом массовой проверки водителей автомобилей инспекторы будут пресекать вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Рейды начнутся в пятницу, 21 апреля, и продолжатся в выходные дни. Инспекция ГИБДД напоминает, что нарушение правил дорожного движения, в том числе, вождение в нетрезвом виде наказывается согласно Кодексу административных правонарушений и Уголовному кодексу РФ.

По этой причине большое число автовладельцев лишаются водительских прав на длительное время. Вождение в состоянии алкогольного опьянения опасно не только для самого водителя, но и для окружающих его людей – пассажиров и пешеходов. Это важно помнить садящемуся за руль.