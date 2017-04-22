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Массовая проверка водителей на пресечение фактов управления ТС в пьяном виде пройдет в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Массовая проверка водителей на пресечение фактов управления ТС в пьяном виде пройдет в Нижнем Тагиле

22 апреля 2017, 09:05Транспорт
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