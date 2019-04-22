Экс-сотруднику ДПС в Сысерти грозит 7 лет за пьяное смертельное ДТП
Сегодня, 12:56ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Сысерти пьяный сотрудник ДПС насмерть сбил 56-летнего местного жителя, ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По версии следствия, 27 января 2019 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем личного автомобиля марки Volkswagen Touareg, допустил съезд на левую обочину автодороги по пути в город Сысерть и допустил наезд на двигающегося в тот момент по обочине 56-летнего местного жителя. Мужчина скончался через непродолжительное время от многочисленных травм головы, конечностей и туловища.
В отношении экс-сотрудника ДПС заведено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет с лишением права управлять транспортным средством.
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