Экс-сотруднику ДПС в Сысерти грозит 7 лет за пьяное смертельное ДТП

По версии следствия, 27 января 2019 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем личного автомобиля марки Volkswagen Touareg, допустил съезд на левую обочину автодороги по пути в город Сысерть и допустил наезд на двигающегося в тот момент по обочине 56-летнего местного жителя. Мужчина скончался через непродолжительное время от многочисленных травм головы, конечностей и туловища.