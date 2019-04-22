Маршрут до Сибая появится на Северном автовокзале Екатеринбурга
Сегодня, 15:28ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге с Северного автовокзала начнет курсировать новый маршрут до Сибая (Башкирия), сообщает пресс-служба вокзала.
Сюжеты: Екатеринбург
Новый маршрут получил номер 1768, он будет отправляться с Северного автовокзала по понедельникам, средам и субботам. Время отправления 9.00. Время в пути 10 часов 56 минут. Транспортное сообщение будет осуществляться на автобусах люкс-класса.
Маршрут будет проходить через Касли, Миасс, Чебаркуль, Учалы, Верхнеуральск и Магнитогорск.
Стоимость билета - 1,5 тысячи рублей, еще 300 рублей придется доплатить пассажирам с багажом. Билеты можно приобрести в кассах автовокзала уже сейчас, курсировать рейс начнет с 4 мая.
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