Министерство транспорта предложило изменить систему предполетных досмотров

В случае смешивания Министерство предлагает вывести пассажиров и досмотреть стерильную зону, а затем досмотреть пассажиров и их ручные клади. Также предлагается информировать авиакомпанию о количестве вооруженных людей на борту самолета. Уточняется, что люди с оружием должны знать, кто из них и где сидит.