Министерство транспорта предложило изменить систему предполетных досмотров
Министерство транспорта России предложило ужесточить систему предполетного и послеполетного досмотра, сообщают «Новые Известия».
Минтранс предложил дополнить закон на случай смешивания досмотренных и не прошедших досмотр пассажиров воздушного лайнера.
В случае смешивания Министерство предлагает вывести пассажиров и досмотреть стерильную зону, а затем досмотреть пассажиров и их ручные клади. Также предлагается информировать авиакомпанию о количестве вооруженных людей на борту самолета. Уточняется, что люди с оружием должны знать, кто из них и где сидит.
В сентября 2018 года Минтранс и департамент промышленности и инфраструктуры правительства России рассмотрели возможность отмены повторного досмотра для пассажиров транзитных рейсов и их багажа в российских аэропортах. Данная инициатива будет принята при условии подписания между государствами членами Международной организации гражданской авиации соглашения о взаимном признании норм авиабезопасности.