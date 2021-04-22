Будет закрыта для движения транспорта улица Ильича в Тагиле

Закрыто движение для транспортных средств будет в период с 23 по 30 апреля 2021 года, следует из постановления администрации Нижнего Тагила.
На период проведения работ по ремонту теплотрассы движение будет ограничено на улице Ильича от Восточного шоссе до улицы Окунева и от улицы Правды до улицы Тимирязева.
До начала работ подрядчик должен установить дорожные знаки в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения.
Напомним, пресс-служба администрации сообщила, что сроки закрытия перекрестка улиц Циолковского и Октябрьской революции планируется перенести на две недели.