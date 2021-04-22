Будет закрыта для движения транспорта улица Ильича в Тагиле

Будет закрыта для движения транспорта улица Ильича в Тагиле
Сегодня, 12:47ТранспортФото: Яндекс.Карты
Из-за ремонта теплотрассы закроют для движения автотранспорта улицу Ильича в Нижнем Тагиле.

Закрыто движение для транспортных средств будет в период с 23 по 30 апреля 2021 года, следует из постановления администрации Нижнего Тагила.

На период проведения работ по ремонту теплотрассы движение будет ограничено на улице Ильича от Восточного шоссе до улицы Окунева и от улицы Правды до улицы Тимирязева.

До начала работ подрядчик должен установить дорожные знаки в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения.

Напомним, пресс-служба администрации сообщила, что сроки закрытия перекрестка улиц Циолковского и Октябрьской революции планируется перенести на две недели.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
ремонттранспортдорогиобществоограничение движенияНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы