90 тысяч рублей заплатит житель Нижнего Тагила за ДТП с участием несовершеннолетней девочки
22 мая 2017, 11:15Транспорт
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Прокуратура Дзержинского района провела проверку по факту травмирования в Нижнем Тагиле в результате ДТП девочки 2002 г.р.
Сюжеты: Нижний Тагил
Установлено, что 30 июля 2016 г., водитель автомашины «Дэу Нексия» на пр. Вагоностроителей нарушил ПДД и не уступил машине, движущейся по главной дороге.
Произошло столкновение с ТС «ВАЗ-2124», в котором находилась несовершеннолетняя девочка. Она получила перелом плеча и ЧМТ.
Дзержинским районным судом с мужчины взыскано 90 тыс. руб. в пользу пострадавшей, сообщает прокуратура Свердловской области.
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