Граждане Таджикистана не могут улететь из Екатеринбурга к себе на родину (ФОТО)

Как пишет Е1, сначала сотрудники аэропорта сообщили, что посадка задерживается на несколько часов, а затем продлили время ожидания еще на 12 часов. Пассажиры вынуждены находиться в терминале почти сутки. Некоторые уехали, не дождавшись вылета.