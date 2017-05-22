Граждане Таджикистана не могут улететь из Екатеринбурга к себе на родину (ФОТО)
22 мая 2017, 09:55Транспорт
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Около 150 человек – граждане Таджикистана уже сутки не могут вылететь из Кольцово к себе домой.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет Е1, сначала сотрудники аэропорта сообщили, что посадка задерживается на несколько часов, а затем продлили время ожидания еще на 12 часов. Пассажиры вынуждены находиться в терминале почти сутки. Некоторые уехали, не дождавшись вылета.
Маленькие дети устали и сильно плакали, по предварительным данным, самолет задержан из-за поломки. Недовольных пассажиров накормили ужином и обещали вернуть деньги за билеты.
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Фото: Е1
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