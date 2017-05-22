Неизвестные разбили автомобиль в центре Нижнего Тагила и скрылись: пострадавший автолюбитель ищет свидетелей ДТП (ФОТО)
Инцидент произошёл 18 мая вечером на ул. Первомайская в центре Нижнего Тагиле.
Пострадавший в результате ДТП автомобилист ведет поиск свидетелей инцидента в социальных сетях.
Ищу свидетелей ДТП с авто «Лада Ларгус» серебристого цвета (удар в водительскую дверь), произошедшего 18 мая в период с 17:10 до 18:15 по адресу Первомайская 52а (со стороны ул. Ломоносова). Виновник ДТП скрылся. Всем, кто имеет какую-либо информацию, убедительная просьба позвонить 8-982-701-75-33 написал в одном из сообществ Нижнего Тагила в социальных сетях автолюбитель Константин.
Как можно видеть на фото, автомобилю были нанесены механические повреждения. Передняя дверь со стороны водителя деформирована.
Фотографии сообщества [TT] Бюро находок – Тагил.
В полиции Нижнего Тагила подтвердили информацию о ДТП.
18 мая примерно в 18:15 неустановленный водитель неустановленного транспортного средства совершил наезд на припаркованный автомобиль «Лада Ларгус». В настоящее время этот водитель разыскивается рассказали журналистам TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.
Напомним, зачастую инциденты, связанные с повреждением автомобилей, остаются нераскрытыми. Особенно когда у происшествия не было свидетелей.
© Павел Щербина, TagilCity.ru