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Незаконные знаки «Только для служебного автотранспорта» убраны с парковки у отделения полиции на ул. Красная в Нижнем Тагиле (ФОТО)
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Незаконные знаки «Только для служебного автотранспорта» убраны с парковки у отделения полиции на ул. Красная в Нижнем Тагиле (ФОТО)

22 мая 2017, 20:20ТранспортДенис Таратонов
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