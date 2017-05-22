Незаконные знаки «Только для служебного автотранспорта» убраны с парковки у отделения полиции на ул. Красная в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Долгое время на парковке у отделения полиции № 18 в Нижнем Тагиле висели таблички «Только для служебного транспорта». При этом на другой стороне улицы висел знак «Остановка запрещена», а под ним табличка «Кроме служебного транспорта». Как оказалось, таблички не имели юридической силы, а значит, водители, паркующие свои автомобили в зоне действия запрещающего знака, нарушали ПДД.
Таблички «Кроме служебного транспорта» не предусмотрены ГОСТом, соответственно никакой юридической силы не имеют. Парковка в зоне действия знака 3.27 «Остановка запрещена» является нарушением правил дорожного движения РФ сообщили в ГИБДД редакции TagilCity.ru.
Очевидно, что те, кто повесил указанные таблички, хотел, чтобы непосредственно у здания полиции парковали служебные машины, а на другой стороне улицы — все остальные. Но водителей последних это автоматически делало нарушителями. Лишь недавно, после того как портал TagilCity.ru обратил внимание ГИБДД на эту ситуацию, таблички были сняты, а один из запрещающих остановку знаков убран. Теперь автолюбители могут не опасаться, что их обвинят в нарушении правил дорожного движения.
Схожую ситуацию наблюдали зимой автолюбители на парковке перед зданием пенсионного фонда в Нижнем Тагиле. Там под запрещающим проезд знаком висела табличка «Кроме транспорта УПФР», которая по правилам дорожного движения была недействительной.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru