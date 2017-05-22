Незаконные знаки «Только для служебного автотранспорта» убраны с парковки у отделения полиции на ул. Красная в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Очевидно, что те, кто повесил указанные таблички, хотел, чтобы непосредственно у здания полиции парковали служебные машины, а на другой стороне улицы — все остальные. Но водителей последних это автоматически делало нарушителями. Лишь недавно, после того как портал TagilCity.ru обратил внимание ГИБДД на эту ситуацию, таблички были сняты, а один из запрещающих остановку знаков убран. Теперь автолюбители могут не опасаться, что их обвинят в нарушении правил дорожного движения.