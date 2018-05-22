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4 000 автомобилей проверены сотрудниками ГИБДД Нижнего Тагила в минувшие выходные
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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4 000 автомобилей проверены сотрудниками ГИБДД Нижнего Тагила в минувшие выходные

22 мая, 16:00Транспорт
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