Восемь автомобильных дорог будут отремонтированы в Нижнем Тагиле в 2018 году
22 мая, 19:25Транспорт
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Согласно постановлению администрации Нижнего Тагила в 2018 году будут отремонтированы восемь автомобильных дорог в городе.
Сюжеты: Нижний Тагил
В этот перечень вошли:
Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, на ремонт дорог выделено почти 200 млн рублей.
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