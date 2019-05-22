Екатеринбург ищет 30 млрд рублей на обновление трамваев и троллейбусов
Сегодня, 18:33ТранспортФото: TagilCity.ru
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Администрация Екатеринбурга намерена обновить парк трамваев и троллейбусов. Требуется более 30 миллиардов рублей, передает РИА «Новый День». Деньги возьмут из бюджета либо найдут концессионера.
Сегодня в мэрии замглавы Екатеринбурга по транспорту Алексей Бубнов, представил проект «Удобный наземный электрический общественный транспорт». Реализовать его планируют до 2035 года. В планах купить 193 трамвая и 215 троллейбусов, модернизировать по 138 трамваев и 66 троллейбусов, а также реконструировать инфраструктуру и проложить трамвайные пути до Верхней Пышмы, в Академический и Солнечный. Проезд собираются увеличить на сумму «инвестиционной составляющей». «Наша задача не увеличивать стоимость проезда, а ввести только инвестиционную надбавку», — отметил Бубнов. Когда и насколько повысится стоимость проезда сказано не было.
Недавно, по причине необходимости обновить вагоны, была увеличена стоимость проезда в метро — с 28 до 32 рублей.
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