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Росавтодор запустил проект повышения устойчивости трасс от шипованной резины
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Росавтодор запустил проект повышения устойчивости трасс от шипованной резины

Сегодня, 12:02ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi
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