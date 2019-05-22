Росавтодор запустил проект повышения устойчивости трасс от шипованной резины
В России планируется разработать новый стандарт для асфальтобетонных покрытий. Его применение повысит устойчивость дорог при использовании автомобилистами шипованной резины, передают «Известия».
Разработка предварительного национального стандарта, который будут тестировать в течение нескольких лет, начнется в 2019 году. По данным Российского университета транспорта, зимой, из-за массового использования шипованной резины износ дорожного покрытия примерно вдвое выше, чем летом. Стандарт 2014 года предусматривает использование метода микро-Деваль для тестирования составов асфальтобетонных смесей. В странах Северной Европы используется иной, но схожий метод тестирования. Специалисты сравнят результаты по обоим методам с «последующей оценкой истирания каменного материала в составе асфальтобетона». По итогам эксперимента будет разработан стандарт на основе европейского метода Nordic test. Новый метод позволит найти и использовать материал с максимальным сопротивлением воздействию шипованной резины, тем самым повышая долговечность покрытий. По словам представителя Росавтодора, разработка так же будет осуществляться в регионах России посредством нацпроекта БКАД.
Напомним, ремонт и диагностика дорог по нацпроекту БКАД уже запущены в Нижнем Тагиле. Планируется отремонтировать 116 км дорог, в течение шести лет. О начале работ можно узнать здесь.