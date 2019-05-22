С начала года в Свердловской области произошло 268 наездов на пешеходов

В результате этих ДТП погибли 20 человек, ещё 257 получили травмы различной степени тяжести. Большинство аварий произошло по вине самих пешеходов из-за несоблюдения ПДД.

Всего с начала года инспекторами ДПС были выявлены почти 65 тысяч нарушений со стороны пешеходов. В основном это переход проезжей части в неположенном месте или на красный сигнал светофора. Около 21 тысячи нарушений было в отношении пешеходов со стороны водителей.