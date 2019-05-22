С начала года в Свердловской области произошло 268 наездов на пешеходов
Сегодня, 19:01ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi
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С начала 2019 года на дорогах Свердловской области произошло 268 наездов на пешеходов, сообщает ГИБДД ГУ МВД России по региону.
В результате этих ДТП погибли 20 человек, ещё 257 получили травмы различной степени тяжести. Большинство аварий произошло по вине самих пешеходов из-за несоблюдения ПДД.
Всего с начала года инспекторами ДПС были выявлены почти 65 тысяч нарушений со стороны пешеходов. В основном это переход проезжей части в неположенном месте или на красный сигнал светофора. Около 21 тысячи нарушений было в отношении пешеходов со стороны водителей.
ГИБДД напоминает водителям про соблюдение скоростного режима при приближении к пешеходным переходам, а пешеходам про осторожность при переходе дороги.
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