В Екатеринбурге 200 любителей парковки на газонах будут оштрафованы
Екатеринбургские водители, которые были замечены в том, что паркуются на газонах, будут привлечены к административной ответственности и последующему штрафу. Всего с апреля месяца в центре уральской столице было зафиксировано 200 подобных нарушений, сообщает «Комсомольская правда Екатеринбург».
Нарушителей выявили сотрудники «Службы заказчика» в результате профилактического рейда. Выявленные факты парковки в запрещённых местах в центральной части Екатеринбурга были задокументированы и направлены в районную администрацию для составления протоколов об административном правонарушении.
В настоящее время ведется подготовка материалов для привлечения владельцев припаркованных на газонах автомобилей к административной ответственности. За такое нарушение предусмотрен штраф физическим лицам от 3000 до 5000 рублей, юридическим — от 150 000 до 500 000 рублей,отметили в пресс-службе Администрации Ленинского района.
Право на фиксацию правонарушений и передачу их в администрации районов появилось у квартальных после того, как глава Екатеринбурга Александр Высокинский в апреле подписал соответствующее Постановление. Тогда же мэр посетовал, что назначаемые штрафы для нарушителей малы и их необходимо увеличить в несколько раз.