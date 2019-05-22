В Екатеринбурге 200 любителей парковки на газонах будут оштрафованы

Нарушителей выявили сотрудники «Службы заказчика» в результате профилактического рейда. Выявленные факты парковки в запрещённых местах в центральной части Екатеринбурга были задокументированы и направлены в районную администрацию для составления протоколов об административном правонарушении.

В настоящее время ведется подготовка материалов для привлечения владельцев припаркованных на газонах автомобилей к административной ответственности. За такое нарушение предусмотрен штраф физическим лицам от 3000 до 5000 рублей, юридическим — от 150 000 до 500 000 рублей,отметили в пресс-службе Администрации Ленинского района.