Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
В Екатеринбурге 200 любителей парковки на газонах будут оштрафованы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
46690798821 62a98ea9eb o

В Екатеринбурге 200 любителей парковки на газонах будут оштрафованы

Сегодня, 21:43ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi/ 1mediainvest.ru
Читайте
также
76% не интересуются гордумой, а каждый второй не знает ни одного депутата
Как малому бизнесу продвигать новые товары и сезонную продукцию
Экс-депутат Госдумы попросил Трампа спасти тагильский госпиталь Тетюхина