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Общественники Нижнего Тагила проинспектировали ремонт на ул. В. Черепанова и направили замечания в «Службу заказчика» (ФОТО)
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Общественники Нижнего Тагила проинспектировали ремонт на ул. В. Черепанова и направили замечания в «Службу заказчика» (ФОТО)

22 июня 2016, 15:25Транспорт
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