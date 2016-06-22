Общественники Нижнего Тагила проинспектировали ремонт на ул. В. Черепанова и направили замечания в «Службу заказчика» (ФОТО)

Сегодня я разговаривал с начальником Управления городским хозяйством Владимиром Юрченко по поводу работы в дождь. Он сообщил, что первый - выравнивающий - слой асфальта делается крупнофракционными смесями, что допускает работу в подобных погодных условиях при достаточной подготовке основания рассказал TagilCity.ru председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.

22 июня общественники вновь побывали на месте дорожных работ. Они проверили качество выполняемых работ.

В целом работы проводятся без нарушений. Однако вызвало вопросы качество проливки основания перед асфальтированием - на неровной брусчатой дороге есть просветы. Кроме того, мимо полосы дороги, покрытой битумной смесью, ездят автомобили, поднимая пыль и загрязняя уже подготовленное под укладку асфальта покрытие.

По этому поводу общественники обратятся в «Службу заказчика». Также на месте проведения дорожных работ была замечена другая техника: рабочие с помощью специализированного аппарата измельчали ветки деревьев. Данные работы, по информации от подрядчика, ведутся в рамках контракта на содержание городских автодорог.