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По обочине скоростной трассы жителям Нижнего Тагила приходится добираться до садов и дач в посёлке Совхоз
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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По обочине скоростной трассы жителям Нижнего Тагила приходится добираться до садов и дач в посёлке Совхоз

22 июня 2016, 16:55ТранспортПавел Щербина
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