По обочине скоростной трассы жителям Нижнего Тагила приходится добираться до садов и дач в посёлке Совхоз

Тогда после ДТП со смертельным исходом была запрещена остановка общественного транспорта «Садоводы», расположенная на расстоянии километра от остановки «Евстюниха». Если раньше жители добирались на проходящих мимо пригородных автобусах, то после инцидента им приходится доезжать до Евстюнихи, а далее идти пешком по обочине Серовского тракта.

Жители посёлка сообщают о том, что со дня запрета остановки транспортная проблема не решена. Напротив, с наступлением дачного сезона, она обострилась.

В посёлке и близлежащих дачах живёт почти тысяча человек. Машины есть далеко не у всех. Люди идут по обочине. С сумками, с детьми! Жители в отчаянии! В дождь ходить вообще невозможно, окатывают с ног до головы! Мы даже хотели перекрывать трассу, но людей успокоило письмо от Администрации города. Там, вроде как, говорится о том, что до посёлка будет продлён маршрут пригородного автобуса №6. Но согласование маршрута может занять и год, а жители посёлка рискуют жизнями на обочине дороги каждый день! -- рассказала жительница посёлка Совхоз Алевтина.

Остановка, на возвращение которой рассчитывают в посёлке, упразднена навсегда. О причинах этого рассказали в Свердловском областном «Управлении автомобильных дорог»:

Остановочные пункты «Садоводы» проектом организации дорожного движения не предусмотрены. Они не соответствуют нормативным документам. Согласно ГОСТу Р 527-66-2007, остановочные пункты на автомобильной дороге общего пользования должны располагаться на расстоянии не чаще, чем через 1,5-3 км. На основании вышеизложенного, устройство автобусной остановки у остановочных пунктов «Садоводы», расположенных на расстоянии около километра от остановки «Евстюниха», не предусмотрено.