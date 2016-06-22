Товары на сумму 8 миллионов рублей были украдены дальнобойщиком из Екатеринбурга: пострадала и тагильская фирма

Пострадавшие рассказали, что 51-летний дальнобойщик по имени Владимир с 10 по 15 июня каждый день загружал товар в новом месте. Фура уезжала до места назначения, но машину больше не видели. Загружал дальнобойщик большой ассортимент – начиная от бытовой химии, заканчивая майонезом и конфетами.

Выяснилось, что у подозреваемого есть подельник, некий Константин, с той же фамилией, что и Владимир. Мужчина был якобы координатором от ИП, пересылал документы на водителя и фуру.

Кроме того, полицейские узнали, что фура, принадлежащая подозреваемому, была куплена 2 июня 2016 года. На сделку водитель приезжал со светловолосой «женой» на голубом Mitsubishi Lancer.

Полиция обращается ко всем, кому что-либо известно о данной ситуации, просьба обращаться по телефонам: +7 922-111-71-18, +7 (343) 286-54-87.