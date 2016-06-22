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Товары на сумму 8 миллионов рублей были украдены дальнобойщиком из Екатеринбурга: пострадала и тагильская фирма
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Товары на сумму 8 миллионов рублей были украдены дальнобойщиком из Екатеринбурга: пострадала и тагильская фирма

22 июня 2016, 14:15Транспорт
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