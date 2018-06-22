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Движение автобусов из Нижнего Тагила в Горноуральский вновь прекращено
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Движение автобусов из Нижнего Тагила в Горноуральский вновь прекращено

22 июня, 12:25Транспорт
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