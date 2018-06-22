Движение автобусов из Нижнего Тагила в Горноуральский вновь прекращено

Движение общественного транспорта из Нижнего Тагила до поселков Горноуральский, Малая Лая, Большая Лая, Балакино в Горноуральском городском округе вновь закрыто. Местные жители сообщают, что вынуждены выходить на трассу и ждать ближайший проходящий автобус, чтобы добраться до работы.

Утром я решил поехать на работу в Нижний Тагил на рейсовом автобусе. В 7.30 я зашел на официальный сайт автовокзала Нижнего Тагила и увидел информацию, что все рейсы до поселка отменены. Теперь, чтобы уехать на работу, мне придется идти на трассу и ждать проходящего автобуса со стороны города Серов сообщил один из жителей ГГО Руслан.

На автовокзале Нижнего Тагила подтвердили информацию о закрытии данного маршрута.

Медики не дали путевые листы и водители уехали по домам. На сайте автовокзала все наши рейсы стоят на отмене. На остановках толпы народа не могут уехать в город на работу. Я точно знаю. -- рассказала жена водителя автобуса редакции TagilCity.ru