В руках была водка: водитель протаранил 3 авто во дворе в Екатеринбурге (ФОТО)

По словам очевидцев водитель автомобиля ВАЗ 2114 на большой скорости въехал во двор дома, где протаранил три стоящих на парковке автомобиля.

21 июня в 20 часов я находилась на балконе. Вдруг я увидела, как на большой скорости в стоящие у подъезда машины врезался автомобиль ВАЗ 2114. Данный автомобиль протаранил три машины: Ford EcoSport белого цвета, Волгу серого цвета и LADA Priora черного цвета сообщила жительница Екатеринбурга.

Свидетели происходящего сообщают о том, что водитель ВАЗ 2114 мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Видно было, что водитель ВАЗ 2114 и его пассажир пьяные. Они радовались тому, что вообще выжили. У пассажира в руках были бутылка водки и стакан. Водитель мне сказал, что водительских прав у него нет и что он еще только учится в автошколе. Также добавил, что машину он купил, чтобы учиться ездить рассказала Екатерина.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД составили схему дорожной аварии, после чего автомобиль виновника отправили на специализированную штрафную стоянку. Виновник аварии задержан сотрудниками ГИБДД.

По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.

Оперативный комментарий от главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых редакции TagilCity.ru получить не удалось.