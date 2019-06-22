В Екатеринбурге неизвестный водитель протаранил остановку

После столкновения с остановкой LADA едва не задела другие припаркованные поблизости автомобили. Местные жители сообщают, что на переднем сидений находилась детская игрушка. Есть предположение, что в момент аварии водитель был пьян. По информации ГИБДД, пострадавших в результате ДТП нет.