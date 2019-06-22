В Екатеринбурге неизвестный водитель протаранил остановку

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Утром 22 июня неустановленный водитель на автомобиле LADA врезался в остановочный комплекс на улице Суходольская в Екатеринбурге. После столкновения очевидцы обнаружили, что двери у машины заблокированы, номера сняты, а водитель покинул место аварии, сообщает E1.
Сюжеты: Екатеринбург
После столкновения с остановкой LADA едва не задела другие припаркованные поблизости автомобили. Местные жители сообщают, что на переднем сидений находилась детская игрушка. Есть предположение, что в момент аварии водитель был пьян. По информации ГИБДД, пострадавших в результате ДТП нет.
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Сотрудникам дорожной полиции теперь предстоит выяснить обстоятельства аварии, установить личность владельца автомобиля. Ранее в столице Свердловской области ВАЗ-2114 на полном ходу столкнулся с Mazda 3, от чего отечественный автомобиль вылетел на тротуар и задел детскую коляску.
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