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#домахорошо
В Екатеринбурге неизвестный водитель протаранил остановку
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Екатеринбурге неизвестный водитель протаранил остановку

Сегодня, 22:06ТранспортФото: E1.RU
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