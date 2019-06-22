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В Екатеринбурге в «День Москвича» пройдет квест-ралли на ретро-автомобилях
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Екатеринбурге в «День Москвича» пройдет квест-ралли на ретро-автомобилях

Сегодня, 11:07ТранспортФото: Пресс-служба УГМК
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