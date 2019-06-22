В Екатеринбурге в «День Москвича» пройдет квест-ралли на ретро-автомобилях
Сегодня, 11:07ТранспортФото: Пресс-служба УГМК
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30 ретро-автомобилей проедут по Екатеринбургу 23 июня, в «День Москвича», пишет «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
Участники квеста должны проехать по знаковым местам города, вычислив их с помощью разгадывания ребусов и загадок. Заезд станет подготовкой к ралли «Кубок Урала», который в июле соберет в Екатеринбурге автогонщиков со всей России.
Ретро-квест стартует 23 июля в 12.00 от музея УГМК в Верхней Пышме.
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