Производитель станций ПКСА рассказал об испытании газопроводов

Первый трубопровод для перекачки нефти был построен во второй половине XIX-го века. Его проектировщиком стал российский инженер В. Г. Шухов. Длина первой магистрали составляла девять километров.

На сегодняшний день в общей сложности протяженность веток трубопроводного транспорта в России составляет больше 250 тысяч километров, из них 178 тысяч километров приходится на газопроводы, еще 75 тысяч километров заняты нефтепроводами.

Самым крупным в мире владельцем нефтепроводов является ОАО «Транснефть», а газопроводов — ПАО «Газпром».

Компании продолжают строительство магистральных трубопроводов, а также наращивание транспортных мощностей. При вводе в эксплуатацию нового участка, его обязательно испытывают.

Кроме того, проводится периодически ремонт и обслуживание уже функционирующих трубопроводов.

Для подобных задач на магистральных трубопроводах применяются азотные и воздушные компрессорные станции, которые производит АО «Уральский компрессорный завод».

Одной из наиболее востребованных операций с применением станций ПКСА является испытание газопроводов. Она предполагает продувку воздухом с пропусканием полиуретановых поршней.

Испытание начинается с увеличения давления в нужном участке до 2 МПа или до уровня рабочего давления, если он них 2 МПа. Затем осуществляется осмотр. На следующем этапе давление повышается до испытательного уровня и на некоторое время сохраняется. После этого давление уменьшается до рабочего уровня и проводится проверка газопровода на герметичность. По завершению проверки воздух из испытуемого участка стравливается.

При стравливании сухого воздуха и снижении давления в газопроводе с испытательного до рабочего, целесообразно использование стравливаемого сухого воздуха для осушки подготовленного к испытаниям соседнего участка трубопровода. Стравливание до уровня в 5 МПа осуществляется без ограничений по скорости. При стравливании с уровня 5 МПа и ниже, осуществляется процесс поэтапно с выдержкой постоянного давления на каждом шаге или с плавной скоростью не более 0,1 МПа в час. Если при проведении испытании в газопроводе происходит разрыв, то место повреждения ремонтируют, чистят и снова проводят испытания.

Если в испытаниях используется неосушенный воздух, то по данному участку после окончания испытаний еще дополнительно пропускаются пенополиуретановые поршни. После окончания стравливания выполняется осушка участка сухим воздухом до температуры в -20-30 °С в зависимости от грунта. Кроме того, на финишном этапе осушенный газопровод заполняется сухим азотом с такой же температурой.

Качественное и эффективное решение задач также возможно благодаря передвижным воздушным и азотным компрессорным станциям серии ПКС и ПКСА.

Надежным источником сжатого и осушенного воздуха является передвижная воздушная компрессорная станция ПКС. В зависимости от модели производительность может составлять от девяти до 40 м³/мин воздуха, а максимальное давление может достигать 100-350 атмосфер.

Источником азота является передвижная азотная компрессорная станция ПКСА. Производительность может достигать от пяти до 30 м³/мин азота. Максимально возможное давление также составляет 100-350 атмосфер, а концентрация азота колеблется в пределах 90-99%. Достоинством таких передвижных станций являются — мобильность, автономность, энергоэффективность и увеличенный ресурс работы.