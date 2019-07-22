Из Екатеринбурга ушел еще один крупный европейский авиаперевозчик
Сегодня, 20:28ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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Компания Finnair (Финляндия) с 10 октября прекращает полеты из Екатеринбурга в Хельсинки, об этом сообщил директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, пишет интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Мальцев отметил, что перевозчик ушел по экономическим причинам. Спрос на билеты оказался недостаточным для продолжения полетов. Компания отмечает, что таких проблем с заполняемостью в столице России и Санкт-Петербурге не наблюдается.
Finnair является одним из последних европейских перевозчиков, которые осуществляли из уральской столицы прямые рейсы. Эксперты полагают, что уход европейских компаний отразится на имидже региона и будет иметь негативные последствия для развития туристической отрасли.
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