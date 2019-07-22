Свердловчане не могли улететь из Турции из-за поломки самолета

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Жители Свердловской области не могли несколько часов вылететь из Турции из-за поломки самолета, пишет телеграм-канал Mash.
Сюжеты: Екатеринбург
По предварительной информации, у самолета компании Corendon Airlines произошла поломка двигателя. Рейс должен был вылететь в 19.05, однако людей не пустили на посадку и попросили подождать в транзитной зоне.
Рейс из Антальи задержался примерно на 2,2 часа. В 5.37 борт приземлился в Кольцово.
19 июля в Кольцово из-за неисправности экстренную посадку совершил самолет компании Utair.
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