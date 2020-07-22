В Нижнем Тагиле до конца июля планируется сдать еще пять дорог по нацпроекту БКАД
В июле 2020 года в Нижнем Тагиле планируется ввести в эксплуатацию еще пять участков дорог, ремонтируемых в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», пишет «Тагильский рабочий».
К середине лета подрядчиками было завершено более половины запланированных на 2020 год работ по нацпроекту БКАД. Это обусловлено тем, что работы были начаты в апреле.
Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов сообщил, что семь из 23 объектов уже готовы, еще несколько находятся в высокой степени готовности.
Планируется, что в июле в эксплуатацию будут сданы участки на улицах Кирова, Юности, Черных, Горошникова и проспекте Строителей. Они уже почти готовы. Остается только благоустроить их и восстановить газоны.
Подрядчики трудятся на всех запланированных объектах, завершающим из них стала улица Матросова. Кроме того, на прошлой неделе специалисты МУП «Тагилдорстрой» начали асфальтировать Уральский проспект — одну из самых больших дорог проекта стоимостью более 100 миллионов рублей.
Напомним, в рамках нацпроекта БКАД в 2020 году планируется выполнить ремонт на 23 участках дорог. Стоимость работ составляет 626 миллионов рублей. Кроме того, планируется приступить к ремонту участков, запланированных на следующий год, если будут выделены дополнительные средства.