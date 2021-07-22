3 путепровода через ж/д дорогу планируется отремонтировать на трассе в Нижнем Тагиле

1,8 миллиона рублей выделено на инженерные изыскания и подготовку проектной документации для ремонта трех путепроводов через ж/д дорогу на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов в Нижнем Тагиле.

Заказчиком выступает ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог». Работы необходимо выполнить на путепроводах на км 148+234, 148+430 и 142+931. Все объекты находятся в неудовлетворительном состоянии. Средства выделяются из бюджета Свердловской области. Изначально подрядчику необходимо собрать исходные данные: запросить кадастровые сведения, в том числе и о зарегистрированных правах на смежные земельные участки, которые граничат с дорогой. Также нужно выполнить предпроектное обследование путепровода, чтобы принять технические решения. Общая длина путепроводов составляет 202 метра. Работы необходимо начать 1 сентября 2021 года и окончить 20 мая 2022 года. Проект должен предусмотреть замену перил и обустройство лестниц для схода, удаление лишних слоев покрытия, замену конструкций сопряжений путепровода с подходами, ремонт или замену дефектных балок, восстановление и укрепление моста, замену резиновых опорных частей и шкафных стенок, окраску опор и пролетов, укрепление откосов земляного полотна в зоне путепровода и другие работы. Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения обязательств. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 2 августа 2021 года. Напомним, в Нижнем Тагиле планируется ремонт моста через реку Выя. На инженерные исследования выделено 1,9 миллиона рублей. Работы необходимо окончить до 20 мая 2022 года. Мост через реку Выя планируется отремонтировать в Нижнем Тагиле

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