3 путепровода через ж/д дорогу планируется отремонтировать на трассе в Нижнем Тагиле

3 путепровода через ж/д дорогу планируется отремонтировать на трассе в Нижнем Тагиле
3 путепровода через ж/д дорогу планируется отремонтировать на трассе в Нижнем Тагиле
Сегодня, 21:36ТранспортФото: 1mediainvest.ru
1,8 миллиона рублей выделено на инженерные изыскания и подготовку проектной документации для ремонта трех путепроводов через ж/д дорогу на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов в Нижнем Тагиле.

Заказчиком выступает ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог». Работы необходимо выполнить на путепроводах на км 148+234, 148+430 и 142+931. Все объекты находятся в неудовлетворительном состоянии. Средства выделяются из бюджета Свердловской области.

Изначально подрядчику необходимо собрать исходные данные: запросить кадастровые сведения, в том числе и о зарегистрированных правах на смежные земельные участки, которые граничат с дорогой. Также нужно выполнить предпроектное обследование путепровода, чтобы принять технические решения.

Общая длина путепроводов составляет 202 метра. Работы необходимо начать 1 сентября 2021 года и окончить 20 мая 2022 года.

Проект должен предусмотреть замену перил и обустройство лестниц для схода, удаление лишних слоев покрытия, замену конструкций сопряжений путепровода с подходами, ремонт или замену дефектных балок, восстановление и укрепление моста, замену резиновых опорных частей и шкафных стенок, окраску опор и пролетов, укрепление откосов земляного полотна в зоне путепровода и другие работы.

Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения обязательств. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 2 августа 2021 года.

Напомним, в Нижнем Тагиле планируется ремонт моста через реку Выя. На инженерные исследования выделено 1,9 миллиона рублей. Работы необходимо окончить до 20 мая 2022 года.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
ремонтзакупкитрассамостНижний Тагилспарк
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы