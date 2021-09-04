9,4 тысячи километров дорог попали в границу зоны подтопления после ливня в Салде

Соответствующее постановление 20 июля подписал глава Верхнесалдинского городского округа Константин Носков и взял на личный контроль. Документ дополнил предыдущее постановление от 6 июля, в котором был опубликован список 200 подтопленных домов и двух коллективных садов.
Напомним, 3 и 4 июля после обильных ливней затопленными оказались сотни домов в Верхней и Нижней Салде, а также в Горноуральском городском округе. Разрушенными оказались дороги и мосты. В этих районах был введен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что пострадавшие получат компенсацию. В том, куда можно для этого обратиться, разбиралась редакция TagilCity.ru.