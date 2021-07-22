Из-за тумана семь самолетов не могли во время приземлиться в Екатеринбурге

Сразу нескольким самолетам пришлось кружить над Екатеринбургом в ожидании разрешения на посадку.
Из-за тумана по расписанию не смогли прибыть в «Кольцово» воздушные суда из Сочи и Краснодара, Москвы и Санкт Петербурга, а также из Симферополя.
Воздушные суда все же сели. В Екатеринбурге были сложные метеоусловия: туман, прокомментировали в пресс-службе аэропорта Е1.
Очевидцы сообщают, что из-за практически одновременного прибытия самолетов и наплыва пассажиров, таксисты резко взвинтили цены на поездку от воздушного порта до Екатеринбурга.
Напомним, утром 17 июля пассажирский самолет авиакомпании «Победа», летевший из Екатеринбурга в Сочи, столкнулся при взлете с птицей. Воздушному судну пришлось вернуться в «Кольцово».