Из-за тумана семь самолетов не могли во время приземлиться в Екатеринбурге

Из-за тумана семь самолетов не могли во время приземлиться в Екатеринбурге
Из-за тумана семь самолетов не могли во время приземлиться в Екатеринбурге
Сегодня, 12:03ТранспортФото: pixabay.com
Семь самолетов не смогли приземлиться в аэропорту Екатеринбурга «Кольцово» из-за тумана утром 22 июля.

Сразу нескольким самолетам пришлось кружить над Екатеринбургом в ожидании разрешения на посадку.

Из-за тумана по расписанию не смогли прибыть в «Кольцово» воздушные суда из Сочи и Краснодара, Москвы и Санкт Петербурга, а также из Симферополя.

Воздушные суда все же сели. В Екатеринбурге были сложные метеоусловия: туман, прокомментировали в пресс-службе аэропорта Е1.

Очевидцы сообщают, что из-за практически одновременного прибытия самолетов и наплыва пассажиров, таксисты резко взвинтили цены на поездку от воздушного порта до Екатеринбурга.

Напомним, утром 17 июля пассажирский самолет авиакомпании «Победа», летевший из Екатеринбурга в Сочи, столкнулся при взлете с птицей. Воздушному судну пришлось вернуться в «Кольцово».

Сюжеты:
Екатеринбург
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