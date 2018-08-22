Движение трамваев к Приречному микрорайону приостановлено в Нижнем Тагиле

22 августа до 15:00 и с 18:00 в Нижнем Тагиле в районе остановки «Улица Восточная» приостановлено движение трамваев в направлении от улицы Циолковского к микрорайону Приречный.
С 22 августа в Нижнем Тагиле отменено движение трамваев по маршруту от улицы Циолковского в сторону Приречного микрорайона в связи с с проведением работ сторонних организации, требующих вскрытия грунта. 22 августа ограничение действует до 15:00 и с 18:00.
В период ремонтных работ на данном участке улицы трамвай №8 «УВЗ-Приречный микрорайон» направляется на маршрут №1 «УВЗ-улица Островского».
Трамваи 3 маршрута с большого кольца «Улица Островского-центр-Красный Камень-Выя-улица Островского» отправятся по направлению малого кольца «Улица Островского-Выя-Красный Камень-центр-улица Островского». В этом направлении будет функционировать 6 вагонов.
Сроки завершения работ неизвестны, поэтому подобные периодические перекрытия движения трамваев возможны в дневные и вечерние часы.