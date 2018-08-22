Движение трамваев к Приречному микрорайону приостановлено в Нижнем Тагиле

С 22 августа в Нижнем Тагиле отменено движение трамваев по маршруту от улицы Циолковского в сторону Приречного микрорайона в связи с с проведением работ сторонних организации, требующих вскрытия грунта. 22 августа ограничение действует до 15:00 и с 18:00.