13-летний ребенок попал под трамвай возле ТРЦ «Карнавал» в Екатеринбурге

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22 сентября возле ТРЦ «Карнавал», перебегая дорогу в неположенном месте, 13-летний мальчик попал под трамвай.
Сюжеты: Екатеринбург
22 сентября в Екатеринбурге возле ТРЦ «Карнавал» 13-летний мальчик перебегал дорогу в неположенном месте и попал под трамвай, следующий по маршруту №13. Очевидцы происшествия сообщают, что ребенок остался жив, его госпитализировали на машине скорой помощи.
Мы как раз вышли из «Карнавала», уже когда произошло всё. Он живой под трамваем лежал и ревел, рассказала свидетельница ДТП.
В результате аварии, было приостановлено движение семи трамваев, маршрут которых проходит мимо ТРЦ. Движение затруднено от улицы Кушвинской до Кирова, сообщает Е1.
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