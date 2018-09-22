13-летний ребенок попал под трамвай возле ТРЦ «Карнавал» в Екатеринбурге

22 сентября в Екатеринбурге возле ТРЦ «Карнавал» 13-летний мальчик перебегал дорогу в неположенном месте и попал под трамвай, следующий по маршруту №13. Очевидцы происшествия сообщают, что ребенок остался жив, его госпитализировали на машине скорой помощи.

Мы как раз вышли из «Карнавала», уже когда произошло всё. Он живой под трамваем лежал и ревел, рассказала свидетельница ДТП.