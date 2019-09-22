Свердловская область вошла в число регионов с высоким количеством автокраж

Как заявляют в МВД России, осенью ожидается повышение количества автоугонов. Пик краж приходится на октябрь. Несмотря на это, по статистике МВД, в за первое полугодие 2019 года количество угонов автомобилей сократилось на 15,4% по сравнению с прошлым годом.