Свердловская область вошла в число регионов с высоким количеством автокраж
Сегодня, 10:50ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi
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Свердловская область попала в список регионов, где наиболее часто совершаются автомобильные кражи, сообщают «Известия».
Как заявляют в МВД России, осенью ожидается повышение количества автоугонов. Пик краж приходится на октябрь. Несмотря на это, по статистике МВД, в за первое полугодие 2019 года количество угонов автомобилей сократилось на 15,4% по сравнению с прошлым годом.
Чаще всего автокражи совершаются в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской, Свердловской, Иркутской, Новосибирской, Челябинской областях, Приморском крае и Кубани.
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