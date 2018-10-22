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Водители автобусов Нижнего Тагила допустили 9 административных нарушений за один день
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Водители автобусов Нижнего Тагила допустили 9 административных нарушений за один день

Сегодня, 14:17ТранспортФото: отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу
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