Водители автобусов Нижнего Тагила допустили 9 административных нарушений за один день
С 19 октября ГАИ Нижнего Тагила проводит мероприятия по пресечению нарушений среди водителей автобусов. Сотрудники полиции составили 10 административных постановлений в первый день проверки.
19 октября сотрудники ГАИ ОГИБДД «Нинетагильское» совместно с госинспекторами УУГАДН организовали мероприятия по пресечению правонарушений со стороны водителей автобусов.
Из 12 проверенных автобусов ООО «Легион-НТ» к административной ответственности привлечены два водителя за отсутствие проверки технического состояния транспортного средства перед выпуском на линию. Также административное постановление составлено в отношении руководителя компании пассажирских перевозок.
При проверке трех автобусов междугороднего сообщения были составлены два административных постановления за отсутствие маршрутных карт. Установлен факт нелегальной перевозки пассажиров в автобусе, направляющемся по маршруту «Екатеринбург ТРЦ Дерижабль-Нижний Тагил ЖД Вокзал». Также водитель не прошел медицинский осмотр, не проверил техническое состояние ТС, у автобуса не пройден техосмотр, отсутствовали маршрутная карта и тахограф. По данным нарушениям были составлены 5 административных постановлений и организована проверка.
Сотрудники ГИБДД продолжат контроль водителей автобусов, особое внимание будет уделено режиму сна и отдыха самих водителей и техническому состоянию транспортных средств, информирует отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.