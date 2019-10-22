Свердловская область получила пожарные машины за 112 миллионов рублей
Свердловская область получила новую пожарную технику общей стоимостью 112 миллионов, сообщает «Комсомольская правда».
Машины будут распределены между 19-ю населенными пунктами области. Ключи от техники начальникам сегодня торжественно вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Сразу после завершения церемонии 15 автоцистерн и семь коленчатых подъемников отправились в Среднеуральск, Верхнюю Туру, Талицкий, Режевской, Артинский городские округа и другие территории.
Профессионализму и отваге пожарных должен соответствовать и высокий уровень технической оснащенности противопожарной службы. Мы держим этот вопрос под постоянным контролем, заботясь о том, чтобы у пожарных подразделений региона была самая современная техника и самые надежные машины, отметил Евгений Куйвашев.
Ежегодно до 2024 года из средств областного бюджета планируется выделять деньги на покупку до 30 пожарных машин. Кроме того, в ближайшие годы планируется построить 20 пожарных депо в регионе.