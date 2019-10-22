Свердловская область получила пожарные машины за 112 миллионов рублей

Машины будут распределены между 19-ю населенными пунктами области. Ключи от техники начальникам сегодня торжественно вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Сразу после завершения церемонии 15 автоцистерн и семь коленчатых подъемников отправились в Среднеуральск, Верхнюю Туру, Талицкий, Режевской, Артинский городские округа и другие территории.

Новая пожарная машина Фото: Департамент информационной политики

Профессионализму и отваге пожарных должен соответствовать и высокий уровень технической оснащенности противопожарной службы. Мы держим этот вопрос под постоянным контролем, заботясь о том, чтобы у пожарных подразделений региона была самая современная техника и самые надежные машины, отметил Евгений Куйвашев.

Евгений Куйвашев торжественно вручает ключи от новых пожарных автомобилей Фото: Департамент информационной политики