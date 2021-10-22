Автобусы на летней резине останутся «дома» после смертельного ДТП на Серовской трассе

Автобусы на летней резине останутся «дома» после смертельного ДТП на Серовской трассе
Автобусы на летней резине останутся «дома» после смертельного ДТП на Серовской трассе
Сегодня, 16:44ТранспортФото: 1МI
На линии смогут выйти только те автобусы, которые успели «переобуть» в зимнюю резину. Такое решение приняли свердловские власти после утреннего смертельного ДТП с пассажирским микроавтобусом на Серовской трассе.

Из-за образовавшегося на дорогах Свердловской области гололеда в ночь на 22 октября, маршрутный микроавтобус «Серов — Екатеринбург» на летней и «лысой» резине слетел в кювет и перевернулся на трассе, сообщает региональный департамент информационной политики.

Автотранспортным предприятиям области запрещено эксплуатировать автобусы и маршрутки (а также любой транспорт) на летней резине. Областные власти и ГИБДД обращаются к автовладельцам с напоминанием о своевременной замене резины в соответствии с погодными условиями и временем года.

Напомним, утром 22 октября микроавтобус Iveco занесло на мокрой Серовской трассе и выкинуло в кювет. Машина перевернулась на бок, один пассажир погиб на месте, еще 8 были госпитализированы.

Материалы по теме:
Свердловская областьавтобусысеровский трактзапретсмертельное дтпэксплуатациямикроавтобуслетняя резина
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы