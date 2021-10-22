Автобусы на летней резине останутся «дома» после смертельного ДТП на Серовской трассе

На линии смогут выйти только те автобусы, которые успели «переобуть» в зимнюю резину. Такое решение приняли свердловские власти после утреннего смертельного ДТП с пассажирским микроавтобусом на Серовской трассе.

Из-за образовавшегося на дорогах Свердловской области гололеда в ночь на 22 октября, маршрутный микроавтобус «Серов — Екатеринбург» на летней и «лысой» резине слетел в кювет и перевернулся на трассе, сообщает региональный департамент информационной политики. Автотранспортным предприятиям области запрещено эксплуатировать автобусы и маршрутки (а также любой транспорт) на летней резине. Областные власти и ГИБДД обращаются к автовладельцам с напоминанием о своевременной замене резины в соответствии с погодными условиями и временем года. Напомним, утром 22 октября микроавтобус Iveco занесло на мокрой Серовской трассе и выкинуло в кювет. Машина перевернулась на бок, один пассажир погиб на месте, еще 8 были госпитализированы. Один погиб, 8 пострадали: автобус с пассажирами вылетел в кювет на уральской трассе

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