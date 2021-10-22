Против строительства дороги под окнами выступили жители Ключиков в Нижнем Тагиле

Жители микрорайона Ключики в Нижнем Тагиле выступили против того, чтобы под их окнами проходила дорога. Рядом с этим районом возводятся съезды с моста через городской пруд Нижнего Тагила.

Местные жители преграждают путь дорожникам и не дают работать, пишет ИА «Все Новости». В 2010 году был открыт Южный подъезд к Нижнему Тагилу. Дорога была расширена до четырех полос, а трафик машин вырос в разы. По словам местных жителей, они готовы были смириться с шумом, тем более им пообещали установить шумозащитные экраны. Изначально Свердловским управлением автодорог монтаж шумозащиты был запроектирован в местах нахождения жилых домов. Однако, по словам жителей, из проекта исключили участок вдоль улицы Патриотов, которая примыкает к Южному подъезду. Позднее они узнали, что под окнами появится еще одна полоса для транспорта, строительство которой, как утверждают жители, с ними не обсуждали. Одна из владелиц домов на улице Патриотов рассказала, что на данный момент дорогу расширяют до шести полос. Таким образом получится, что край проезжей части будет находиться в 10-12 метрах от ее дома. 19 октября 2021 года люди сами вышли на улицу и не пропустили технику МУП «Тагилдорстрой», которое работает по договору с «АльмакорГруп», строящего мост. В результате стройка остановилась. Жители утверждают, что их права и санитарно-защитная зона нарушаются. Они выражали недовольство и обещали броситься под экскаватор, рассказал руководитель проекта строительства моста Вячеслав Назаров. Кроме того, в «Альмакргруп» добавили, что шумозащитные экраны вдоль улицы будут установлены, но уже на последнем этапе работ. Сами же местные жители намерены обратится в суд. В конкретном случае работает закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и есть положительная судебная практика. Если шум от дороги будет превышать предельно допустимый норматив, установленными СанПиНами, то на собственника дороги возлагается обязанность установить звукопоглощающие щиты, сказал юрист Максим Малахов. По его словам, уровень шума должен измерить Роспотребнадзор и при выявлении несоответствия нормативам выдать предписание на устранение нарушения.

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