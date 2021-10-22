Табло для слежения за общественным транспортом появились на тагильских остановках

Установка электронных табло на остановочных комплексах Нижнего Тагила проводится в рамках реализации программы внедрения интеллектуальной транспортной системы, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе мэрии.
Генеральным подрядчиком выступила «УГМК-Телеком», на данный момент установлены 5 электронных табло, которые позволят тагильчанам отслеживать движение трамваев и трамваев, а также прогнозировать маршруты.
В тестовом режиме уже заработали табло на остановочных комплексах: «УВЗ», «Рудоуправление», «Уральский клинический центр», «ДК «Юбилейный», «Театральная площадь». К концу октября 2021 года еще пять табло смонтируют и запустят в других частях Нижнего Тагила. Полностью система заработает с начала ноября.
Напомним, тагильчане часто жалуются на работу общественного транспорта города. Редакция TagilCity.ru разбиралась в проблема пассажиров и перевозчиков.