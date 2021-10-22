Табло для слежения за общественным транспортом появились на тагильских остановках

В тестовом режиме уже заработали табло на остановочных комплексах: «УВЗ», «Рудоуправление», «Уральский клинический центр», «ДК «Юбилейный», «Театральная площадь». К концу октября 2021 года еще пять табло смонтируют и запустят в других частях Нижнего Тагила. Полностью система заработает с начала ноября.