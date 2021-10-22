Табло для слежения за общественным транспортом появились на тагильских остановках

Табло для слежения за общественным транспортом появились на тагильских остановках
Табло для слежения за общественным транспортом появились на тагильских остановках
Сегодня, 17:04ТранспортФото: TagilCity.ru
Специальные табло устанавливаются в Нижнем Тагиле для контроля движения общественного транспорта.

Установка электронных табло на остановочных комплексах Нижнего Тагила проводится в рамках реализации программы внедрения интеллектуальной транспортной системы, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе мэрии.

Фото:tagilcity.ru

Генеральным подрядчиком выступила «УГМК-Телеком», на данный момент установлены 5 электронных табло, которые позволят тагильчанам отслеживать движение трамваев и трамваев, а также прогнозировать маршруты.

В тестовом режиме уже заработали табло на остановочных комплексах: «УВЗ», «Рудоуправление», «Уральский клинический центр», «ДК «Юбилейный», «Театральная площадь». К концу октября 2021 года еще пять табло смонтируют и запустят в других частях Нижнего Тагила. Полностью система заработает с начала ноября.

Напомним, тагильчане часто жалуются на работу общественного транспорта города. Редакция TagilCity.ru разбиралась в проблема пассажиров и перевозчиков.

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