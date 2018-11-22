Качество уборки дорог Екатеринбурга в зимний период будет проверено прокуратурой

Прокуратура Свердловской области организовала проверку соблюдения муниципальных контрактов по уборке территории Екатеринбурга в зимний период юридическими лицами. Также будет дана оценка осуществления администрацией муниципалитета дорожного контроля за их выполнением.

Кроме того, будет проверено, имеется ли у подрядчика штат сотрудников и необходимой специальной техники для уборки улично-дорожной сети. Вся ли техника находится в рабочем состоянии. Будет установлен факт нормативного соответствия сроков уборки улиц. Улицы Екатеринбурга разделены на семь категорий, в Регламенте дается описание того, как должна чиститься каждая категория.

Согласно Регламенту, ликвидация зимней скользкости на внекатегорийных дорогах и дорогах первой категории должна проводится не более чем за пять часов с момента ее обнаружения. На дорогах второй и третьей категории – за 6 часов.