В Екатеринбурге выявили 250 грузовиков с неисправностями

В Екатеринбурге с начала 2020 года сотрудниками ГИБДД выявлено 250 грузовиков с различными неисправностями и нарушениями.

За указанный период проведено уже 40 рейдов по обнаружению нарушений в грузовых транспортных средствах, пишет ИА «Уральский меридиан». В числе нарушений — технические неисправности и нарушения в работе тахографа. Сотрудники ГИБДД уточнили, что тахограф нужен для измерения скорости движения и физического состояния водителя. В ходе рейда 19 ноября, инспекторы ДПС проверяли грузовики, следовавшие в направлении полигона «Северный». Отмечается, что каждый четвертый из них имел различные нарушения. Напомним, в Свердловской области выявлен 61 водитель при попытке дать взятку сотруднику ГИБДД. Заведено 42 уголовных дела, остальные инциденты проверяются.

Related news: В Свердловской области задержали более шести десятков водителей за дачу взятки

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter