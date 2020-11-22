В Екатеринбурге выявили 250 грузовиков с неисправностями

В Екатеринбурге выявили 250 грузовиков с неисправностями

Сегодня, 14:37ТранспортPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге с начала 2020 года сотрудниками ГИБДД выявлено 250 грузовиков с различными неисправностями и нарушениями.

За указанный период проведено уже 40 рейдов по обнаружению нарушений в грузовых транспортных средствах, пишет ИА «Уральский меридиан».

В числе нарушений — технические неисправности и нарушения в работе тахографа. Сотрудники ГИБДД уточнили, что тахограф нужен для измерения скорости движения и физического состояния водителя.

В ходе рейда 19 ноября, инспекторы ДПС проверяли грузовики, следовавшие в направлении полигона «Северный». Отмечается, что каждый четвертый из них имел различные нарушения.

Напомним, в Свердловской области выявлен 61 водитель при попытке дать взятку сотруднику ГИБДД. Заведено 42 уголовных дела, остальные инциденты проверяются.

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