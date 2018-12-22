Городская станция скорой помощи Нижнего Тагила получила четыре новых автомобиля
Сегодня, 09:00ТранспортФото: pxhere.com
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21 декабря в Центре медицины катастроф в Екатеринбурге прошло торжественное вручение ключей от новых машин скорой помощи. Нижний Тагил получил четыре новых автомобиля.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ключи получили первый замглавы администрации Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин и главврач городской станции скорой помощи Сергей Безбородов.
Четыре машины класса «В» имеют расширенный набор медоборудования, они готовы к эксплуатации. Также сообщается, что до конца 2018 года городская станция скорой помощи получит еще два автомобиля.
Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, замена транспорта позволяет сократить время прибытия медиков на вызовы. 92% бригад скорой помощи приезжают на вызов в течение 20 минут. Прорабатывается вопрос о размещении на ГГМ подстанции скорой помощи. Там будут базироваться 10 машин.
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