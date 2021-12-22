Мост на Циолковского в Тагиле прошел испытание под нагрузкой

Напомним, реконструкция улицы Циолковского в Нижнем Тагиле началась 12 мая 2021 года, сдать первый этап работ ООО «Уралстроймонтаж» должен был 1 декабря, однако сроки открытия переносили несколько раз. Временный проезд по правой стороне улицы Циолковского от ЦУМа на Тагилстрой должны открыть 30 декабря, подрядчик уже положил временное покрытие на путепроводе, ему осталось получить разрешение ГИБДД и закончить благоустройство.