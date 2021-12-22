Мост на Циолковского в Тагиле прошел испытание под нагрузкой

Программа испытаний моста была утверждена 20 декабря. На проверочные мероприятия были приглашены представители Управления горхозяйством Нижнего Тагила, МКУ «Служба заказчика городского хозяйства», МБУ «Тагилгражданпроект», ООО «Маскот».
Сегодня проводятся испытания по нагрузке на пролетные строения, загоняются машины общей массой 78 тонн. Будет вымеряться прогиб пролетных балок, он должен быть не более 20 миллиметров, рассказал редакции TagilCity.ru руководитель проекта Владимир Останин.
Он отметил, что в ближайшее время на путепроводе запланировано обустройство дорожной одежды и запуск движения. Завозятся опоры освещения, дорожные ограждения, параллельно идет отсыпка дорожного полотна.
Результаты испытания моста под нагрузкой будут одним из обоснований для открытия движения, отметил и. о. начальника Управления городским хозяйством Андрей Лебедев.
Программу испытания мост на ул. Циолковского в Нижнем Тагиле прошел успешно. Согласно проектной документации, максимально допустимый прогиб пролетной балки - 20 мм, по итогам замеров этот показатель составил 5-6 мм, рассказал редакции TagilCity.ru начальник участка Сергей Рябов.
Испытания прошли успешно, прогибы не превышают допустимые показатели, прогибы все упругие, остаточной деформации нет. Грузоподъемность сооружения подтверждается, рассказал редакции главный инженер компании ООО «Маскот» Константин Астанков.
Напомним, реконструкция улицы Циолковского в Нижнем Тагиле началась 12 мая 2021 года, сдать первый этап работ ООО «Уралстроймонтаж» должен был 1 декабря, однако сроки открытия переносили несколько раз. Временный проезд по правой стороне улицы Циолковского от ЦУМа на Тагилстрой должны открыть 30 декабря, подрядчик уже положил временное покрытие на путепроводе, ему осталось получить разрешение ГИБДД и закончить благоустройство.