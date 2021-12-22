Новые светофоры заработали на выезде с Сухоложского поселка в Нижнем Тагиле

Новые светофоры заработали на выезде с Сухоложского поселка в Нижнем Тагиле
Новые светофоры заработали на выезде с Сухоложского поселка в Нижнем Тагиле
Сегодня, 18:11ТранспортФото: TagilCity.ru
Новые светофоры начали работать на перекрестке улиц Фестивальная и Республиканская на въезде в Сухоложский поселок в Нижнем Тагиле.

Светофоры были установлены несколько недель назад, работать они начали 22 декабря. Объекты работают в двухфазном режиме для автомобилей, пешеходный переход там не предусмотрен, рассказала подписчица редакции TagilCity.ru.

Теперь жители Сухоложского поселка могут беспрепятственно выехать на Фестивальную по направлению в сторону Южного подъезда и улицы Кулибина.

Фото:TagilCity.ru

Напомним, по дороге на Вагонку в Нижнем Тагиле для автомобилистов организовывается «зеленая волна». 26 светофорных объектов устанавливают на улицах Фестивальная, Красногвардейская, Южный подъезд и Восточное шоссе с выездом на Верхнюю Салду.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
светофорфестивальнаяСухоложскийНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы