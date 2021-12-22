Новые светофоры заработали на выезде с Сухоложского поселка в Нижнем Тагиле

Новые светофоры начали работать на перекрестке улиц Фестивальная и Республиканская на въезде в Сухоложский поселок в Нижнем Тагиле.

Светофоры были установлены несколько недель назад, работать они начали 22 декабря. Объекты работают в двухфазном режиме для автомобилей, пешеходный переход там не предусмотрен, рассказала подписчица редакции TagilCity.ru. Теперь жители Сухоложского поселка могут беспрепятственно выехать на Фестивальную по направлению в сторону Южного подъезда и улицы Кулибина. Фото: TagilCity.ru Напомним, по дороге на Вагонку в Нижнем Тагиле для автомобилистов организовывается «зеленая волна». 26 светофорных объектов устанавливают на улицах Фестивальная, Красногвардейская, Южный подъезд и Восточное шоссе с выездом на Верхнюю Салду. «Зеленая волна» для автомобилистов появится по дороге на Вагонку в Нижнем Тагиле

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