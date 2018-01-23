6 трамвайных вагонов будут отремонтированы в Екатеринбурге к ЧМ-2018

Как пояснили в администрации Екатеринбурга, к ЧМ-2018 пройдет реконструкция 6 старых трамвайных вагонов. На данный момент в трамвайном управлении идет подготовка документов для проведения торгов на ремонт. Так, сейчас в столице Урала находятся на эксплуатации 320 чешских трамвайных вагонов.

Ожидается, что деньги на ремонт будут выделены из областного бюджета с учетом финансирования от города. В администрации также уточнили, что к проведению чемпионата мира по футболу не планируется закупка новых автобусов, так как необходимый минимум уже выкуплен.

В 2018 году также начнутся работы по развитию метро. В мэрии пояснили, что в планы входит не только капитальный ремонт подвижного состава, но и покупка новых вагонов, пишет JustMedia.ru.