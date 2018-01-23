Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
6 трамвайных вагонов будут отремонтированы в Екатеринбурге к ЧМ-2018
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

6 трамвайных вагонов будут отремонтированы в Екатеринбурге к ЧМ-2018

23 января, 14:30Транспорт
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»