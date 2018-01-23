Схема движения может измениться на улице Учительской в Нижнем Тагиле

Сейчас в управлении городским хозяйством Нижнего Тагила обсуждают предложение по организации автомобильного движения по ул. Учительской. Предполагается, что улица может стать односторонней на участке от ул. Вязовской до пр. Мира, заезд будет производиться с ул. Циолковского, а также будет обеспечен выезд на пр. Мира.

Обсуждение изменений связано с обустройством на ул. Учительской нового тротуара. Предложенная схема движения позволит положить тротуар за счет освобождения участка проезжей части и использования обочины. Пешеходы смогут безопасно передвигаться по улице, а в интересах водителей будет устранен встречный разъезд по узкой дороге.

Предложение по организации движения было разработано с учетом изменений в организации автомобильного движения на ул. Циолковского. Напомним, она в ноябре 2017 года стала двусторонней.

Выездное совещание по поводу изменения схемы движения на ул. Учительской пройдет в Нижнем Тагиле на следующей неделе, пишет «Тагил без ям».