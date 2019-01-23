Самолёт Иркутск-Москва вынужденно сел в Екатеринбурге из-за курящего пассажира
Сегодня, 07:30ТранспортФото: pxhere.com
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Куривший в туалете пассажир стал причиной вынужденной посадки самолёта Иркутск-Москва в столице Свердловской области. Виновный привлечён к административной ответственности.
Сюжеты: Екатеринбург
21 января в самолёте, следовавшем из Иркутска в Москву, сработала пожарная сигнализация, из-за чего рейс совершил экстренную посадку в Екатеринбурге. Прибывшие к месту посадки сотрудники транспортной полиции задержали мужчину, который курил в туалете во время полёта, сообщает RIA.ru.
Мужчина доставлен в линейный отдел МВД России в аэропорту Кольцово, где в отношении него составлен протокол об административном правонарушении,сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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