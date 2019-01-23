Самолёт Иркутск-Москва вынужденно сел в Екатеринбурге из-за курящего пассажира

21 января в самолёте, следовавшем из Иркутска в Москву, сработала пожарная сигнализация, из-за чего рейс совершил экстренную посадку в Екатеринбурге. Прибывшие к месту посадки сотрудники транспортной полиции задержали мужчину, который курил в туалете во время полёта, сообщает RIA.ru.