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13 улиц Екатеринбурга закроют для парковок транспорта во втором квартале 2019 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Pedestrian road traffic car driving parking 775950 pxhere.com

13 улиц Екатеринбурга закроют для парковок транспорта во втором квартале 2019 года

Сегодня, 11:00ТранспортФото: pxhere.com
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