13 улиц Екатеринбурга закроют для парковок транспорта во втором квартале 2019 года

В целях обеспечения пропускной способности улично-дорожной сети во II квартале 2019 года на 13 улицах столицы Свердловской области будет запрещена парковка, и появятся знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». В распоряжении, опубликованном на сайте администрации Екатеринбурга, указаны следующие улицы: