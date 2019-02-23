13 улиц Екатеринбурга закроют для парковок транспорта во втором квартале 2019 года
Сегодня, 11:00ТранспортФото: pxhere.com
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Администрация Екатеринбурга планирует запретить парковки ещё на 13 улицах столицы во втором квартале 2019 года.
Сюжеты: Екатеринбург
В целях обеспечения пропускной способности улично-дорожной сети во II квартале 2019 года на 13 улицах столицы Свердловской области будет запрещена парковка, и появятся знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». В распоряжении, опубликованном на сайте администрации Екатеринбурга, указаны следующие улицы:
- Луначарского (от Карла Маркса до Декабристов);
- Раевского (от Блюхера до дома №18 «а» по улице Раевского);
- Маяковского (от проспекта Космонавтов до переулка Трамвайного);
- Гоголя перед улицей Энгельса со стороны Карла Маркса (100метров до перекрестка);
- 8 Марта (от Большакова до Декабристов);
- Энгельса перед улицей Мамина-Сибиряка (50 метров до перекрестка);
- Бажова перед улицей Шарташской (50 метров до перекрестка);
- Куйбышева (от Сони Морозовой до Бажова);
- Ключевская (от Заводской до дома №32/4 по улице Заводской);
- Минометчиков (от Сортировочной до Теплоходного проезда);
- Красноармейская (от дома №2 «а» по улице Красноармейской до проспекта Ленина);
- на внутриквартальном проезде от улицы Ткачей до дома №8 по улице Ткачей;
- на внутриквартальном проезде от улицы Машиностроителей до дома №23а по проспекту Космонавтов.
Напомним, что в I квартале 2019 года аналогичный запрет коснулся 15 улиц свердловской столицы. Тогда причиной запрета стала уборка улиц от снега.
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