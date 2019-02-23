Вагон с углём сошёл с рельсов под Екатеринбургом

В ночь на 23 февраля на перегоне Хризолитовый – Арамиль произошёл сход одного вагона грузового поезда с углём. Из-за произошедшего возникли небольшие задержки в движении пригородных рейсов. На ликвидацию последствий были направлены аварийно-спасательный поезд, 60 специалистов Свердловской железной дороги и оперативная группа спасателей.