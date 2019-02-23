Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Вагон с углём сошёл с рельсов под Екатеринбургом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Gdcnoriwft 800x600

Вагон с углём сошёл с рельсов под Екатеринбургом

Сегодня, 13:40ТранспортФото: 66.mchs.gov.ru
Читайте
также
Зимний квест, мужская поэзия и спартакиада: как провести выходные в Нижнем Тагиле?
Общий спад: сколько больных гепатитами В и С в Нижнем Тагиле и Свердловской области?
Курс на поддержку семей: Путин заявил об увеличении размера соцвыплат и новых льготах