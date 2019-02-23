Вагон с углём сошёл с рельсов под Екатеринбургом

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Чрезвычайное происшествие произошло на участке Свердловской железной дороги под Екатеринбургом. С путей сошёл вагон, гружённый углём. Погибших и пострадавших нет.
Сюжеты: Екатеринбург
В ночь на 23 февраля на перегоне Хризолитовый – Арамиль произошёл сход одного вагона грузового поезда с углём. Из-за произошедшего возникли небольшие задержки в движении пригородных рейсов. На ликвидацию последствий были направлены аварийно-спасательный поезд, 60 специалистов Свердловской железной дороги и оперативная группа спасателей.
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Погибшие и пострадавшие отсутствуют, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
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