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Свердловская область не готова выделить 1,46 млрд на реконструкцию дороги до Верхней Ослянки: дорогу продолжать подсыпать (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловская область не готова выделить 1,46 млрд на реконструкцию дороги до Верхней Ослянки: дорогу продолжать подсыпать (ФОТО)

23 марта 2016, 17:55ТранспортПавел Щербина
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