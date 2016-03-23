Свердловская область не готова выделить 1,46 млрд на реконструкцию дороги до Верхней Ослянки: дорогу продолжать подсыпать (ФОТО)

Уже пять лет продолжается переписка между гражданами, требующими капитального ремонта дороги, и властями Свердловской области.

Последние, начиная с 2011 года, постоянно говорят о том, что средств на реконструкцию нет. Потому жителям приходится довольствоваться текущими ремонтами, эффект от которых быстро исчезает из-за лесовозов, регулярно пользующихся дорогой.

Прошлой осенью до Серебрянки перестал ходить общественный транспорт, возникли сложности с подвозом продовольствия и медицинским обслуживанием населения. Всё это из-за того, что дорога была практически непроходима.

После этого ситуацию с дорогой взяло под свой контроль руководство Нижнего Тагила и городские общественники.

В этом году о проблемах «дороги жизни» на Серебрянку с министром транспорта и связи Свердловской области говорил председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.

Во всех официальных ответах говорится, что дорога на Ослянку будет отремонтирована, но начать работы планируется в 2018 году, а закончить в 2021. На личной встрече с министром я поднял вопрос о том, не стоит ли провести эти работы раньше? Министр ответил, что работы будут начаты. Уже в этом году будет подготовлена проектно-сметная документация. Как только она будет готова – работы начнутся. Я попросил у министра бумагу, в которой были бы изложены все эти мысли, но я получил документ, который дублирует ответ областного министерства Сергею Носову [сканы документа ниже, там ничего не сказано о скором начале работ - прим. ред.]. Из этого я делаю вывод: либо министр сознательно вводит меня в заблуждение, либо он не владеет ситуацией по этой дороге рассказал журналисту TagilCity.ru председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.

В документе говорится о том, что капитальный ремонт этой дороги будет стоить по примерным подсчётам 1,46 миллиарда рублей. В связи с недостаточными объёмами финансирования, провести капитальный ремонт до 2017 года включительно, не представляется возможным.

Однако это не значит, что дорогу не будут ремонтировать вовсе. На текущие ремонты дороги между насёленными пунктами Нижний Тагил, Синегорский, Серебрянка, Верхняя Ослянка в бюджете запланированы средства в размере 16,5 миллионов. Сразу после схода снежного покрова в этом году будет проведено дополнительное обследование дороги, после чего начнутся необходимые работы в рамках остатка запланированных средств.

Дорожники продолжат засыпать промоины и пучинистые участки, восстанавливать профиль дороги, добавляя новые материалы.

Состояние многих дорог оставляет желать лучшего. В некоторых случаях авто может застрять на плохой дороге. В этом случае вам может помочь автомобильная электрическая лебедка. Оптимальные варианты можно выбрать здесь.