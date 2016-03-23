В Нижнем Тагиле подъемная машина вернула на рельсы два сошедших с путей трамвая (ФОТО)
23 марта 2016, 19:10ТранспортДенис Таратонов
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На Вагонке сошли с рельс два трамвая маршрутов №8 и 10. Потребовалась спецтехника, чтобы вернуть вагоны на рельсы.
Сюжеты: Нижний Тагил
Предполагают, что причиной происшествия стала деформация рельс. По какой-то причине они расширились, что и привело к сходу с рельс сразу двух трамваев. Пострадавших не было.
Трамваи сошли с рельс из-за неисправности пути. Простой был недолгим. Подъемная машина вернула вагоны на трамвайные пути, а ремонтная бригада устранила неисправность путей сказали редакции TagilCity.ru в «Тагильском трамвае».
Фото «Весь Тагил»
Произошедшее вызвало живой интерес со стороны дзержинской молодежи.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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