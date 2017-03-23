Движение тагильских трамваев будет закрыто по пяти маршрутам в воскресенье 26 марта
23 марта 2017, 08:40Транспорт
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Мэрия Нижнего Тагила сообщает о существенных изменениях в движении городских трамваев в воскресенье, 26 марта.
Сюжеты: Нижний Тагил
Так, с 7 утра до 12 часов дня будет закрыто движение городского электротранспорта на маршрутах №1, 6, 8, 10 и 12.
Причиной является капитальный ремонт. Работникам предстоит заменить контактный провод и подвески на перекрестке улицы Юности и Восточного шоссе.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей